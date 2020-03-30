«Очередной день, очередная куча идиотов». Журналист раскритиковал капитана «Астон Виллы»

Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал действия с участием капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша, который призвал людей оставаться дома, а спустя пару часов нарушил карантин, чтобы отправиться на вечеринку. Позже стало известно, что автомобиль футболиста стоимостью € 89 тыс. врезался в три припаркованные машины.

«Очередной день, очередная куча идиотов. Английский футболист Джек Грилиш, звезда «Астон Виллы». Он записал видеообращение, в котором сказал: «Чтобы помочь спасти жизни, вы должны остаться дома». Это действительно очень хорошие слова. Пока вы не идёте к своему другу, чтобы устроить вечеринку, садитесь в автомобиль и врезаетесь в другие машины».

«О чём ты думал, Джек? Что случилось с твоим небольшим наставлением? Что случилось с тем, что ты рассказал нам о спасении жизней и пребывании дома? Это не помогает, когда английская звезда, пример для подражания, попадает в подобные истории. Ты действовал эгоистично и безрассудно. Позор тебе», — приводит слова Моргана Sports Mole со ссылкой на телеканал ITV.