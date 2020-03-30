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Бывший румынский вратарь Тудор скончался в возрасте 43 лет

Бывший румынский вратарь Тудор скончался в возрасте 43 лет
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший румынский вратарь Мартин Тудор ушёл из жизни в возрасте 43 лет, сообщает Digi Sport.

Причиной смерти экс-футболиста стал инфаркт миокарда. Врачи спасти жизнь Мартина не сумели.

Тудор выступал на родине на протяжении всей карьеры игрока, которая длилась с 1996 по 2010 год. Он защищал цвета «Стяуа», «ЧФР Клуж» и других клубов. Повесив бутсы на гвоздь, Мартин стал работать тренером вратарей. В этой роли он пробыл в ряде команд, последней из которых стал «Спортул». Без клубной работы экс-голкипер находился с прошлого года.

Тудор известен как один из лучших вратарей «Стяуа» в первом десятилетии этого века. Первоначальное решение о завершении карьеры он принял в 2008 году, однако спустя два года вернулся в футбол. В том же 2010 году Мартин окончательно повесил бутсы на гвоздь.

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