Повторный тест экс-игрока «Зенита» Астафьева не выявил коронавируса

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев, о заражении коронавирусом которого сообщалось ранее, в ближайшее время покинет больницу.
«Молния! Повторный анализ показал отсутствие коронавируса у Максима Астафьева! Сегодня наш 88-й номер покинет стены больницы!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба во «ВКонтакте».
Информация о заражении Астафьева появилась 24 марта. Тест 37-летнего футболиста оказался положительным, и его отправили в Боткинскую больницу. Вместе с Максимом был госпитализирован его одноклубник – защитник Илья Баннов, однако его тест дал отрицательный результат, в связи с чем он был выписан. Изначально у обоих игроков повысилась температура.
Астафьев является воспитанником «Зенита», в котором начинал карьеру и играл с 2000 по 2004 год. В дальнейшем хавбек защищал цвета ряда российских клубов, среди которых «Луч», «Ростов», «Сибирь», «Томь», «Тосно», «Мордовия» и «СКА-Хабаровск».
- 30 марта 2020
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