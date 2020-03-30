ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Денисом Глушаковым — в 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось.

Первый инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, начало — в 20:00 мск.

К нам в гости НЕ придёт и НЕ приедет, а подключится прямо из своего дома центральный полузащитник грозненского «Ахмата», чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Дмитрий Егоров. Будет жарко и по-домашнему. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Глушаковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.