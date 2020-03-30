#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Денисом Глушаковым — в 20:00
Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось.
Первый инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, начало — в 20:00 мск.
К нам в гости НЕ придёт и НЕ приедет, а подключится прямо из своего дома центральный полузащитник грозненского «Ахмата», чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Дмитрий Егоров. Будет жарко и по-домашнему. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Глушаковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.
Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Бывшему капитану «Спартака» исполнилось 33 года.
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