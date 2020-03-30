Цорн: Тедеско создал хорошую атмосферу и очень заинтересован в благополучии всего клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн оценил работу главного тренера команды Доменико Тедеско.
«Новички — это молодые перспективные игроки, на которых мы рассчитываем и ждём от них и прогресса, и развития, и которые впоследствии представят собой экономическую ценность для клуба. Для этого мы создали инфраструктуру внутри всего клуба, а Доменико Тедеско – подходящий тренер-инноватор, который умеет работать с молодыми игроками.
Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба. Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба – в том числе из академии – и дал им наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем и хотим развивать и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим. На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом – отличное», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.
- 30 марта 2020
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