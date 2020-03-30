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Цорн: из-за паузы «Спартак» должен откорректировать стратегию развития

Цорн: из-за паузы «Спартак» должен откорректировать стратегию развития
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о работе клуба в период паузы из-за пандемии коронавируса.

«80% наших сотрудников находятся дома на удалённой работе. Команда оснащена индивидуальными тренировочными планами. Мы с лигой, федерацией и правительством страны находимся в тесном контакте, чтобы обсудить дальнейшие планы действий. Времена неспокойные, каждый день происходят новые изменения в регулировании ситуации. Но здоровье сейчас стоит на первом плане.

Многие ли планы были подпорчены пандемией? Конечно. Мы хорошо использовали зимнюю паузу со спортивной точки зрения, чтобы Доменико Тедеско мог привить команде свою идею игры. В последних матчах команда была в порядке. Из первых четырёх встреч мы выиграли три, в том числе в московских дерби с «Динамо» и ЦСКА. И это со средним возрастом состава «Спартака», немного превышающим 22 года. Это самый молодой состав «Спартака» за последние 20 лет. Из-за паузы мы должны откорректировать стратегию развития – но это должен сделать и весь футбольный мир», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.

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