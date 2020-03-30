Цорн: рассматриваю РПЛ как трамплин для молодых талантов, а не как лигу для заработка

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об изменениях в российском футболе.
«Российский футбол десятилетней давности уже нельзя сравнивать с сегодняшним. Тогда частные лица вкладывали большие деньги в клубы, а потом тратили их по девизу «После меня потоп». Многие клубы, будь то государственные или частные, в настоящее время, как правило, направлены на получение прибыли и пытаются жить в рамках своего бюджета и создавать более прозрачную систему. Высокие зарплаты и чрезмерная сумма трансферных затрат теперь выплачиваются в чуть меньших размерах.
Это хорошая тенденция в России. Молодые российские игроки, скорее всего, готовы отказаться от зарплаты в сторону спортивных принципов, чтобы сделать шаг в сторону Европы. Раньше это было совсем не так. Тогда они чувствовали себя в России очень комфортно, им очень хорошо платили. Я рассматриваю российскую лигу как трамплин для развития молодых талантов, чтобы приблизиться к топ-лигам, а не как лигу, в которую футболисты приезжают, чтобы доиграть и заработать», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.
- 30 марта 2020
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