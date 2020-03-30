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Уткин: агенты — это мышцы футбола. Они вне этической оценки

Уткин: агенты — это мышцы футбола. Они вне этической оценки
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о роли агентов в современном футболе.

«Частный бизнесмен, человек, работающий в своих интересах, использует все возможности, которые есть в его распоряжении. Агенты – это мышцы футбола, чем бы они ни пользовались и кем бы ни являлись. Потому что они используют все разрешённые механизмы. Они работают в своих интересах, в интересах игроков, и в этом смысле они вообще вне этической оценки. Они мышцы», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

В настоящее время чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных первенствах в мире, в том числе в ведущих европейских лигах. Матчи еврокубков были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти этим летом, состоится в 2021 году.

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