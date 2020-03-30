Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер сборной Бразилии: Неймар важен, но не незаменим

Тренер сборной Бразилии: Неймар важен, но не незаменим
Футбол / Франция 0

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

«Неймар привносит непредсказуемость в игру команды. Он предлагает решения, которые не могут предложить другие футболисты. С ним у команды совсем другой потенциал, потому что он блистает на поле. Я говорю о том Неймаре, который находится на пределе своих возможностей. Он важен, но не незаменим», — приводит слова Тите France Football.

В нынешней кампании Неймар забил 18 мячей отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее Неймар выразил благодарность работникам медицины, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

Статистика игроков французской Лиги 1 сезона-2019/2020

Фанаты опубликовали мемы с двойниками Месси, Роналду и Неймара после ошибки телеканала
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020