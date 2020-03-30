Тренер сборной Бразилии: Неймар важен, но не незаменим
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
«Неймар привносит непредсказуемость в игру команды. Он предлагает решения, которые не могут предложить другие футболисты. С ним у команды совсем другой потенциал, потому что он блистает на поле. Я говорю о том Неймаре, который находится на пределе своих возможностей. Он важен, но не незаменим», — приводит слова Тите France Football.
В нынешней кампании Неймар забил 18 мячей отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее Неймар выразил благодарность работникам медицины, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.
Статистика игроков французской Лиги 1 сезона-2019/2020
Фанаты опубликовали мемы с двойниками Месси, Роналду и Неймара после ошибки телеканала
Читайте также
- 30 марта 2020
-
18:16
-
18:16
-
17:59
-
17:57
-
17:38
-
17:33
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:48
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:46
-
14:38
-
14:28
-
14:11
-
13:54
-
13:30
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:03
Партнерский контент