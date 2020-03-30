Тренер сборной Бразилии: Неймар важен, но не незаменим

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

«Неймар привносит непредсказуемость в игру команды. Он предлагает решения, которые не могут предложить другие футболисты. С ним у команды совсем другой потенциал, потому что он блистает на поле. Я говорю о том Неймаре, который находится на пределе своих возможностей. Он важен, но не незаменим», — приводит слова Тите France Football.

В нынешней кампании Неймар забил 18 мячей отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее Неймар выразил благодарность работникам медицины, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

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