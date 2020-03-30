Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хави — о заявлении Месси и игроков «Барселоны»: действительно широкий жест

Хави — о заявлении Месси и игроков «Барселоны»: действительно широкий жест
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», прокомментировал заявление нападающего Лионеля Месси и других футболистов каталонской команды.

Ранее Месси объявил, что игроки первой команды «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

«Действительно широкий жест! Поздравляю! Как всегда остаётесь примером», — написал Хави в комментариях под постом Месси на странице в «Инстаграме».

В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты и помогут работникам клуба
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020