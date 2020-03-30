Хави — о заявлении Месси и игроков «Барселоны»: действительно широкий жест

Бывший игрок «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», прокомментировал заявление нападающего Лионеля Месси и других футболистов каталонской команды.



Ранее Месси объявил, что игроки первой команды «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.



«Действительно широкий жест! Поздравляю! Как всегда остаётесь примером», — написал Хави в комментариях под постом Месси на странице в «Инстаграме».

В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.