Хави — о заявлении Месси и игроков «Барселоны»: действительно широкий жест
Бывший игрок «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», прокомментировал заявление нападающего Лионеля Месси и других футболистов каталонской команды.
Ранее Месси объявил, что игроки первой команды «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.
«Действительно широкий жест! Поздравляю! Как всегда остаётесь примером», — написал Хави в комментариях под постом Месси на странице в «Инстаграме».
В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты и помогут работникам клуба
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