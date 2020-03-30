Малафеев принял челлендж от Ягудина, позанимавшись на спортивной площадке
Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев принял челлендж от фигуриста Алексея Ягудина и занялся спортом на площадке рядом со своим домом.
«Приняли эстафету от Ягудина в челлендже, который организовало министерство спорта. Проводите время с пользой для своего здоровья, не выходя из дома или с дачного участка. Будьте сильными и здоровыми!» — написал Малафеев в своём «инстаграме», бросив вызов Руслану Нигматуллину, Хабибу Нурмагомедову и Роману Широкову.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время 41-летний Малафеев работает в «Зените» заместителем спортивного директора по общим вопросам.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич потренировался во время карантина, использовав жену вместо штанги.
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