РФС изменил логотип на время карантина, организованного из-за коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) изменил логотип на время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. На новой эмблеме двуглавый орёл изображён под крышей. Пресс-служба РФС сопроводила пост хэштегом #ОставайтесьДома.
Фото можно посмотреть на странице РФС в «Инстаграме».
Таким образом, РФС поддержал акцию «Оставайся дома», которая призвана мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы. По состоянию на 25 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.
- 30 марта 2020
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