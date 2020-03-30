РФС изменил логотип на время карантина, организованного из-за коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) изменил логотип на время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. На новой эмблеме двуглавый орёл изображён под крышей. Пресс-служба РФС сопроводила пост хэштегом #ОставайтесьДома.

Фото можно посмотреть на странице РФС в «Инстаграме».

Таким образом, РФС поддержал акцию «Оставайся дома», которая призвана мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы. По состоянию на 25 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.