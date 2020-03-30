Футболисты «Зенита» пожертвовали личные средства больнице на борьбу с коронавирусом

«Зенит» запустил новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали личные средства на закупку медицинского оборудования и необходимых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всём мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией. „Зенит“ благодарит за помощь Фонд профилактики рака “Не напрасно”, поддержавший нашу инициативу в поддержке больницы и пациентов. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом. Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит, облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой, и в наших силах как можно скорее оставить её в прошлом, обезопасив здоровье жителей», — подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
- 30 марта 2020
-
20:01
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:48
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:16
-
17:59
-
17:57
-
17:38
-
17:33
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:48
-
15:39
-
15:23