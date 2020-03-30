Футболисты «Зенита» пожертвовали личные средства больнице на борьбу с коронавирусом

«Зенит» запустил новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали личные средства на закупку медицинского оборудования и необходимых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия, сообщает пресс-служба петербургского клуба.



«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всём мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией. „Зенит“ благодарит за помощь Фонд профилактики рака “Не напрасно”, поддержавший нашу инициативу в поддержке больницы и пациентов. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.



«Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом. Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит, облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой, и в наших силах как можно скорее оставить её в прошлом, обезопасив здоровье жителей», — подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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