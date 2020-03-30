Бензема — о словах про Жиру: если сравнить меня с Роналдо, то он Формула-1, а я картинг

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема объяснил свои слова о форварде «Челси» Оливье Жиру. Ранее Бензема, отвечая на вопрос о сравнении с бывшим партнёром по сборной Франции, сказал: «Не путайте Формулу-1 с картингом».
«Я просто сказал правду. Но все почему-то забыли, что я также отметил его вклад в успехи сборной Франции. Да, я говорил, что являюсь Формулой-1, а он — картингом. Но это правда. Это то, что я думаю. Если вы сравните меня с бразильцем Роналдо, то Формулой-1 будет он, а я буду картингом. Вот и всё», — приводит слова Бензема AS.
С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность игрока к шантажу Матьё Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной.
- 30 марта 2020
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