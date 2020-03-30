«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина

«Астон Вилла» на официальном сайте клуба опубликовала заявление в связи с инцидентом, участником которого стал капитан команды Джек Грилиш. Напомним, ранее Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
«Астон Вилла» глубоко разочарована тем, что один из наших игроков проигнорировал указания правительства и покинул дом во время карантина. Джек Грилиш признал, что его решение покинуть свой дом было неправильным и совершенно ненужным. Он нарушил требования, которые должны соблюдаться всеми.
Футболист будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован. Средства, которые выплатит игрок, будут пожертвованы благотворительной организации, которая помогает больницам в Бирмингеме», — говорится в заявлении клуба.
- 30 марта 2020
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