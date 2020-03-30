Малком — лучший игрок «Зенита» в марте
Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком признан лучшим игроком клуба в марте. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Малком занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 29,59 процентов голосов. Второе место занял полузащитник Юрий Жирков (24,05%), третье — нападающий Сердар Азмун (23,06%).
В марте Малком принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года.
«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата.
Малком рассказал, чем занимается в самоизоляции
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