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Малком — лучший игрок «Зенита» в марте

Малком — лучший игрок «Зенита» в марте
Футбол / РПЛ 0

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком признан лучшим игроком клуба в марте. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Малком занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 29,59 процентов голосов. Второе место занял полузащитник Юрий Жирков (24,05%), третье — нападающий Сердар Азмун (23,06%).

В марте Малком принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года.

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата.

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