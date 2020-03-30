«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля
Словацкий клуб «Жилина» на официальном сайте сообщил о начале процесса самоликвидации с 1 апреля. Причиной расформирования клуба стала нехватка средств.
«Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи футболистов. Бюджет клуба на 2020 год строится на доходах от трансферов игроков в течение летнего предсезонного периода. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок к нулю. Процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам потребуется в ближайшее время работать», — говорится в заявлении клуба.
«Жилина» является семикратным чемпионом Словакии и одним из самых титулованных клубов страны. Ранее чемпионат страны из-за пандемии коронавируса был приостановлен.
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