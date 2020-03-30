Глушаков: не боюсь заразиться коронавирусом, потому что ем чеснок

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о собственной профилактике коронавируса.
«Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нём не знал, пока он до нас не дошёл. Рецепты? Я бы тебе всё рассказал, но всё для прямого эфира. Но я ем много чеснока на сборах, побольше зелени — она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всё в порядке, с остальным есть проблемы.
Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всё серьёзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всё соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
- 30 марта 2020
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