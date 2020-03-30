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Глушаков: никто не думает, что «Ахмат» вылетит из РПЛ

Глушаков: никто не думает, что «Ахмат» вылетит из РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о последнем клубе в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В Грозном отрицательно реагируют на то, что «Ахмат» на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас. Но Дима Комбаров говорил, что это нормальное решение. С другими футболистами тоже общался. Все же хотели расширить лигу, вот хорошая возможность. Чемпион ясен, вряд ли «Зенит» кто-то догонит. Остаётся восемь игр, у нас игры с конкурентами. С другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.

Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что мы вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Глушаков: дети звонят, спрашивают: «Где папа?». Мы же не можем сидеть и кукурузу охранять
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