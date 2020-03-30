Промес извинился за нарушение карантина

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», принёс извинения за нарушения правил карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Дорогие друзья! Хотел бы извиниться за видео, на котором я появился. Скучаю по футболу, но, оглядываясь назад, было неразумно выходить на улицу в данных обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 160 тыс.