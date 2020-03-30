Промес извинился за нарушение карантина
Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», принёс извинения за нарушения правил карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Дорогие друзья! Хотел бы извиниться за видео, на котором я появился. Скучаю по футболу, но, оглядываясь назад, было неразумно выходить на улицу в данных обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 160 тыс.
Глушаков: может быть, Промес запутался в правилах карантина
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