Глушаков: Месси сказал: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о футболке, полученной от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, после товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в ноябре 2017 года Глушаков поменялся футболками с форвардом гостей.
«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждёт своего часа. Что Месси сказал? Сказал: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика»», — приводит слова Глушакова беседовавший с ним корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Глушаков выступает в составе национальной команды России с 2011 года. В 2018 году из-за неудачных выступлений полузащитник потерял место в сборной, однако позже заявил, что рассчитывает вернуться в состав национальной команды.
- 30 марта 2020
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