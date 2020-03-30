Глушаков: если слава собьёт Максименко, то он от нас по ушам получит

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о вратаре красно-белых Александре Максименко.



«Из «Спартака» общаюсь с Ребровым, Максименко. Макси – мой земляша, ростовский. Я сразу говорил, что он лучший из молодых. Если бы не он, «Спартаку» в этом сезоне было бы совсем сложно. Он очень много тащил и выручал «Спартак». Мы за ним следим, переживаем. Я мог ему сказать, что он лучший в команде, но сразу вспомнить Давыдова. Но Максименко мыслит по-другому. Как я ему говорил? «Ты помнишь, что мы за тобой следим». Когда он начал играть, то сразу был под нашим крылом. Мы поняли, что он нормальный пацан, что должен быть в костяке команды. Не собьёт ли его слава? Думаю, если его слава собьёт, он от родителей и от нас получит по ушам. Обидно будет, если он потеряет голову, наденет корону. Но он не глупый, по 500 раз повторять ему не надо», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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