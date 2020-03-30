Икарди спровоцировал скандал, вернувшись в Италию

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди подвергся критике за то, что вместе с семьей прилетел в Италию, сообщает Foot Mercato.

Футболист, который принадлежит миланскому «Интеру», принял решение провести карантин в одном из своих домов в Ломбардии, которая является эпицентром распространения коронавируса в Италии.

В связи с этим форвард был вынужден объясниться перед болельщиками.

«У меня было разрешение итальянских властей на возвращение в страну. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов семьи», — сказал Икарди в прямом эфире в своём «инстаграме».

В настоящее время в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 101 тыс. человек.

Ранее появилось видео, как дети играют в футбол в условиях карантина.