Икарди спровоцировал скандал, вернувшись в Италию

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди подвергся критике за то, что вместе с семьей прилетел в Италию, сообщает Foot Mercato.
Футболист, который принадлежит миланскому «Интеру», принял решение провести карантин в одном из своих домов в Ломбардии, которая является эпицентром распространения коронавируса в Италии.
В связи с этим форвард был вынужден объясниться перед болельщиками.
«У меня было разрешение итальянских властей на возвращение в страну. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов семьи», — сказал Икарди в прямом эфире в своём «инстаграме».
В настоящее время в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 101 тыс. человек.
Ранее появилось видео, как дети играют в футбол в условиях карантина.
- 30 марта 2020
-
23:01
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
22:12
-
22:11
-
21:55
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:48
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:16
-
17:59
-
17:57
-
17:38
-
17:33