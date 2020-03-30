«Вы — моя футбольная семья. Оставайтесь в безопасности». Гвардиола обратился к болельщикам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, обратился к болельщикам.
«Мы скучаем по футболу. Скучаем по той жизни, что была у нас несколько дней назад, но сейчас настало время слушать наших врачей, учёных и медсестёр. Вы — моя футбольная семья. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя лучше. Мы вернёмся более сильными, успешными, добрыми и слегка растолстевшими. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.
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