Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «Наполи» Ди Лоренцо

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «Наполи» Ди Лоренцо
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, утверждает Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24.

По данным источника, манкунианцы связывались с агентом футболиста, чтобы узнать о возможности его трансфера.

Ди Лоренцо перешёл в «Наполи» летом 2019 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Неаполя действует до лета 2024 года.

«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 матчах 45 очков, занимает пятое место в АПЛ. В настоящее время турнир из-за коронавируса приостановлен.

Рашфорд близок к возвращению в общую группу «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020