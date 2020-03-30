«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «Наполи» Ди Лоренцо

«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, утверждает Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24.
По данным источника, манкунианцы связывались с агентом футболиста, чтобы узнать о возможности его трансфера.
Ди Лоренцо перешёл в «Наполи» летом 2019 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Неаполя действует до лета 2024 года.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 матчах 45 очков, занимает пятое место в АПЛ. В настоящее время турнир из-за коронавируса приостановлен.
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