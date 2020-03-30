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«Чертаново» «повторило» гол в ворота «Чайки» в домашних условиях

«Чертаново» «повторило» гол в ворота «Чайки» в домашних условиях
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба «Чертаново» на клубном канале в YouТube «повторила» гол защитника Егора Кондакова в матче 1-го тура Футбольной национальной лиги.

Кондаков забил на 89-й минуте и принёс победу своей команде со счётом 1:0.

«Чертаново», в 27 турах набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В 28-м туре клуб должен был встретиться с «Томью», но матч перенесён на неопределённый срок.

В настоящее время Футбольная национальная лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Ротор» (56).

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020

Напомним, из-за коронавируса приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы, а также все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.

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