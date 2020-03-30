«Чертаново» «повторило» гол в ворота «Чайки» в домашних условиях
Пресс-служба «Чертаново» на клубном канале в YouТube «повторила» гол защитника Егора Кондакова в матче 1-го тура Футбольной национальной лиги.
Кондаков забил на 89-й минуте и принёс победу своей команде со счётом 1:0.
«Чертаново», в 27 турах набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В 28-м туре клуб должен был встретиться с «Томью», но матч перенесён на неопределённый срок.
В настоящее время Футбольная национальная лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Ротор» (56).
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020
Напомним, из-за коронавируса приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы, а также все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.
Хавбек «Чертаново» Колесниченко перешёл в «Кайрат»
Читайте также
- 31 марта 2020
-
00:33
-
00:16
-
00:01
- 30 марта 2020
-
23:55
-
23:41
-
23:38
-
23:12
-
23:01
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
22:12
-
22:11
-
21:55
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:48
-
18:35
Партнерский контент