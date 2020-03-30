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Бартомеу: Месси сразу поддержал идею о сокращении зарплат игрокам

Бартомеу: Месси сразу поддержал идею о сокращении зарплат игрокам
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал решение клуба о сокращении зарплат футболистам.

«Месси сразу поддержал идею о сокращении зарплат игрокам. Этим жестом футболисты показали свою приверженность клубу.

Мы были бы безответственными руководителями, если бы не приняли решения по сокращению зарплат. Экономическая ситуация сложная, поэтому нужно было принять все меры для защиты клуба. «Барселона» не была в опасности, но мы вынуждены были соразмерить расходы с доходами, которые сейчас сократились», — приводит слова Бартомеу Sport.es.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время.

Аргентинец сообщил также, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

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