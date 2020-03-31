Евсеев — о не зрелищной игре команды: мы всегда танцуем от соперника

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал мнение о том, что многие называют не зрелищным стиль игры башкирского клуба.

«Мы всегда танцуем от соперника. Если нам забили один, нам нужно забить два, если два — то три. Для нас это сложно. Играя на ноль, ты всегда набираешь очки. У нас в каждой игре есть моменты, их только надо использовать», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Уфа», набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков клуб отстаёт на девять очков. В то же время зону переходных матчей башкирцы опережают на четыре очка.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Напомним, что в настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.