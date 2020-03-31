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Кадыров: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать

Кадыров: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать
Футбол / РПЛ 0

Глава Чечни и почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о мерах противодействия коронавирусу, принятых в республике, а также отметил, что в регионе имеются достаточные запасы продовольствия.

«Принял участие в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», посвящённом борьбе с распространением коронавируса. Поступило более трёх тысячи вопросов. Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно. Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать. Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме. Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», — написал Кадыров в своём «телеграме».

С распространением коронавируса в Чечне борются вооружённые бойцы полка Кадырова. Видео доступно на «Чемпионате».

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 1 836 случаев заболеваний коронавирусом, из них умерли — 12 человек, а вылечились – 66. Всего в мире насчитывается более 700 тыс. заразившихся инфекцией SARS-CoV-2.

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