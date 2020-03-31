31-летний немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
«Слава Богу, наша дочь «Эда» родилась здоровой», — так подписал Месут опубликованное фото.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» Озила.
Это первый ребёнок в семье футболиста. Жена Озила — Амине Гюльше является победителем национального конкурса красоты — Мисс Турция 2014.
На Озила и Колашинаца напали с ножом. Защитник дал отпор бандиту. Видео доступно на «Чемпионате».
В текущем сезоне Озил принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2021 года, а сейчас, по данным портала Transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в € 22 млн.
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