Французское издание L’Equipe поместила Месси на обложку, сравнив его с Че Геварой

Французское издание L’Equipe разместила на обложке следующего выпуска 32-летнего аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сравнив его с известным латиноамериканским революционером Эрнесто Че Геварой.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» L'Equipe.
Это сравнение демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, о чём и повествует подпись к обложке издания: «Лионель Месси. Барселонский Че».
Ранее нападающий «Барселоны» объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.
В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что финансовые потери «Барселоны» могут составить € 100 млн.
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