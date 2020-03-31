Французское издание L’Equipe поместила Месси на обложку, сравнив его с Че Геварой

Французское издание L’Equipe разместила на обложке следующего выпуска 32-летнего аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сравнив его с известным латиноамериканским революционером Эрнесто Че Геварой.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» L'Equipe.

Это сравнение демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, о чём и повествует подпись к обложке издания: «Лионель Месси. Барселонский Че».

Ранее нападающий «Барселоны» объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.



В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что финансовые потери «Барселоны» могут составить € 100 млн.

«Барселона» может потерять € 100 млн из-за пандемии коронавируса