Тотти: думаю, что чемпионат Италии не возобновится

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал ситуацию с возобновлением чемпионата Италии, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, а также рассказал, что прошёл курс обучения на агентскую деятельность.

«Я думаю, что чемпионат не возобновится. В противном случае будет бардак. Также ФИФА и Федерации футбола Италии нужно время, чтобы прийти в порядок.

Вы упомянули «Рому» и на мгновение прошли мурашки по коже… Если мне перезвонят и предложат поиграть, я с удовольствием это сделаю. Я начал тренировать, но это сложно. Я прошёл курс обучения агента лично, а не в CONI (Национальный олимпийский комитет Италии) или FIGC (Итальянская федерация футбола), в Риме, а затем в Лондоне», — приводит слова Тотти Football Italia.

43-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, в которых стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач. С «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, а также девять раз финишировал на втором месте. В активе футболиста также по два завоёванных Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии он становился чемпионом мира в 2006 году, а также доходил до финала чемпионата Европы в 2000 году.