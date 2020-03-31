Шемберас рассказал, как проходит жизнь в условиях карантина из-за коронавируса в Литве

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, а ныне 41-летний латвийский спортивный директор «Жальгириса» Дейвидас Шемберас рассказал, как проходит жизнь в Литве в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса.
«Как Литва эпидемию короновируса переживает? Как и весь мир – тяжело. В режиме строгого карантина и самоизоляции. Мы одной из первых стран в Европе перешли на эти меры. Я уже три недели дома сижу. Только за продуктами можно выйти – и то в магазине требуют дистанцию соблюдать. Два метра друг от друга, и все обязаны быть в масках. За нарушением карантина власти следят очень строго. Административный штраф – от € 100 (8700 руб.) до € 1,5 тыс. (128 тыс. руб.). А за рецидив – вплоть до уголовного преследования.
У нас сейчас всё выходит на пик. Такого потока заражённых уже нет. Думаю, что в ближайшее время Литва справится с эпидемией. И после 16 апреля карантин хотя бы внутри страны снимут», — сказал Шемберас в интервью «Чемпионату».
По данным на 31 марта, в мире зафиксировано более 780 тыс. случаев заболеваний коронавирусом, из них умерло — 37 тыс. человек, а вылечилось – 165 тыс. В Литве COVID-19 диагностирован у 491 человека.
- 31 марта 2020
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
07:35
-
07:08
-
06:46
-
06:33
-
05:54
-
05:41
-
04:46
-
04:07
-
02:43
-
02:07
-
01:32
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:48
-
00:33
-
00:16
-
00:01
- 30 марта 2020
-
23:55
-
23:41
-
23:38
-
23:12
-
23:01
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
22:12
-
22:11
-
21:55
-
21:40