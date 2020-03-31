Шемберас рассказал, как проходит жизнь в условиях карантина из-за коронавируса в Литве

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, а ныне 41-летний латвийский спортивный директор «Жальгириса» Дейвидас Шемберас рассказал, как проходит жизнь в Литве в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Как Литва эпидемию короновируса переживает? Как и весь мир – тяжело. В режиме строгого карантина и самоизоляции. Мы одной из первых стран в Европе перешли на эти меры. Я уже три недели дома сижу. Только за продуктами можно выйти – и то в магазине требуют дистанцию соблюдать. Два метра друг от друга, и все обязаны быть в масках. За нарушением карантина власти следят очень строго. Административный штраф – от € 100 (8700 руб.) до € 1,5 тыс. (128 тыс. руб.). А за рецидив – вплоть до уголовного преследования.

У нас сейчас всё выходит на пик. Такого потока заражённых уже нет. Думаю, что в ближайшее время Литва справится с эпидемией. И после 16 апреля карантин хотя бы внутри страны снимут», — сказал Шемберас в интервью «Чемпионату».

По данным на 31 марта, в мире зафиксировано более 780 тыс. случаев заболеваний коронавирусом, из них умерло — 37 тыс. человек, а вылечилось – 165 тыс. В Литве COVID-19 диагностирован у 491 человека.