«Интер» понизит сумму отступных в контракте Лаутаро из-за пандемии коронавируса

Миланский «Интер» снизит сумму отступных в контракте аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса с € 111 тыс. до € 80 млн, сообщает Calciomercato.

Причина — пандемия коронавируса и связанный с ней финансовый кризис. Руководство миланцев боится, что желающие платить за игрока больше € 100 млн просто не найдутся. Кроме того, «Интер» потребует у клуба, который захочет подписать контракт с Мартинесом, полную сумму одним платежом.

Ранее стало известно, что в покупке Лаутаро заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона».

Лаутаро Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» летом 2018 года. В текущем розыгрыше Серии А аргентинец провёл за миланцев 22 матча, забил 11 мячей, получил пять жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.