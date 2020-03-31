«Интер» понизит сумму отступных в контракте Лаутаро из-за пандемии коронавируса
Миланский «Интер» снизит сумму отступных в контракте аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса с € 111 тыс. до € 80 млн, сообщает Calciomercato.
Причина — пандемия коронавируса и связанный с ней финансовый кризис. Руководство миланцев боится, что желающие платить за игрока больше € 100 млн просто не найдутся. Кроме того, «Интер» потребует у клуба, который захочет подписать контракт с Мартинесом, полную сумму одним платежом.
Ранее стало известно, что в покупке Лаутаро заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона».
Лаутаро Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» летом 2018 года. В текущем розыгрыше Серии А аргентинец провёл за миланцев 22 матча, забил 11 мячей, получил пять жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.
Тотти: думаю, что чемпионат Италии не возобновится
Читайте также
- 31 марта 2020
-
06:33
-
05:54
-
05:41
-
04:46
-
04:07
-
02:43
-
02:07
-
01:32
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:48
-
00:33
-
00:16
-
00:01
- 30 марта 2020
-
23:55
-
23:41
-
23:38
-
23:12
-
23:01
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
22:12
-
22:11
-
21:55
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:41
-
20:37
Партнерский контент