Сезон в чемпионате Испании, скорее всего, отменят, если матчи не возобновятся 27 июня

Руководство Ла Лиги прорабатывает несколько сценариев возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Вероятность того, что первенство возобновится в конце апреля — начале мая, маловероятна, сообщает Marca. Планируется проводить матчи летом, но существует дедлайн — 27 июня. Если к этой дате турнир не возобновят, то сезон-2019/2020, скорее всего, будет отменён.
Одна из крайних мер — проведение заключительных игр первенства за четыре-пять недель с тремя матчами в неделю.
Чемпионат Испании был приостановлен 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице «Барселона», набравшая 58 очков, на втором месте — мадридский «Реал», в активе которого 56 очков. Также в шаге от финала остановлен розыгрыш Кубка Испании. В решающем матче должны встретиться «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад».
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