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Шемберас: шум «Сан-Сиро»? В Стамбуле было громче – я себя не слышал!

Шемберас: шум «Сан-Сиро»? В Стамбуле было громче – я себя не слышал!
Футбол / РПЛ 0

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, а ныне 41-летний латвийский спортивный директор «Жальгириса» Дейвидас Шемберас поделился воспоминаниями о матчах 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2009/2010 между ЦСКА и «Интером».

«О чём думалось перед четвертьфиналом в Милане? О том, что это команда Жозе Моуринью. ЦСКА встречался с его «Челси», «Интером», «Реалом» — и нам всегда было очень сложно. Кажется, ни одного матча у португальца мы так и не выиграли. Вот не получались у нас матчи против команд Моуринью – и всё тут! „Сан-Сиро“ не давил. Как я уже сказал – на тот ЦСКА невозможно было надавить. Нам было всё равно, где играть и с кем. Мы через многое прошли вместе, и ту команду было не испугать. Играли легко, что на «Сан-Сиро», что на «Олд Траффорд».

Кстати, это не самые громкие стадионы в моей жизни. Вот, помню, встречались с «Фенербахче» в Стамбуле – вот это было да. Никогда с таким шумом на футболе не сталкивался. Я себя не слышал!» — рассказал Шемберас в интервью «Чемпионату».

Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — лучший результат ЦСКА за всю историю выступления в турнире. В противостоянии с «армейцами» «Интер» одержал две победы со счётом 1:0. Команда Жозе Моуринью стала победителем Лиги чемпионов в том сезоне.

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