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Виллаш-Боаш и игроки «Марселя» поддержали врачей, которые борются с коронавирусом

Виллаш-Боаш и игроки «Марселя» поддержали врачей, которые борются с коронавирусом
Футбол / Франция 0

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш и игроки команды в «Твиттере» выразили поддержку врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«Мы хотим выразить благодарность всем клиникам и врачам, хотим поддержать их в это непростое время. Спасибо вам большое! Без вас победа в борьбе с вирусом невозможна. В конце видео португалец поаплодировал медикам. То же самое сделали игроки „Марселя“, приславшие свои ролики, снятые дома.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Чемпионат Франции, как и другие крупные мировые турниры, был приостановлен. На данный момент сыграно 28 туров, лидирует «Пари Сен-Жермен» с 68 очками. «Марсель» расположился на второй строчке турнирной таблицы с 56 очками.

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