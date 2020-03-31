Тимощук рассказал о праздновании дня рождения в условиях самоизоляции

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о праздновании 41-го дня рождения в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

«Отметил в кругу семьи. Подарили подарки. Думаю, что-нибудь придумаем, поставим торт и отпразднуем в условиях карантина», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Также украинец рассказал, как игроки «Зенита» поддерживают форму дома и как строится его день в самоизоляции.

«Что касается футболистов «Зенита», каждому из них было дано задание, была распечатана программа, чтобы они занимались. Мы в онлайн-режиме стараемся за этим следить и обсуждать с футболистами. Им были даны рекомендации не выходить из дома, но мы не можем это контролировать, они сами должны всё понимать. Мы обязаны своим примером показать всем окружающим, что нужно соблюдать меры предосторожности.



Что касается меня, день я заранее расписываю, чтобы не было скучно и было чем заниматься. Делаю зарядку, обязательно в обед делаю упражнение на пресс, а вечером — упражнение на стабилизацию и на силу. Таким образом, у меня получается три мини-тренировки в день. Остальное время провожу с семьёй, смотрю фильмы, читаю книги», — рассказал Тимощук.