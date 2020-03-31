Расписание футбольных матчей на 31 марта

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 30 марта, состоится несколько товарищеских матчей.
Игровой день откроет матч белорусских команд «Слоним-2017» и «Арсенал Дзержинск», который начнётся в 14:00 мск. Вечером, в 21:00 мск сойдутся шведские клубы «Битторпс» и «Содра Вингс».
Также сегодня состоится товарищеский матч женских команд. В 20:00 мск прозвучит стартовый свисток во встрече шведских коллективов «Гётеборг» и «Толо».
Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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