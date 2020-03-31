Фердинанд посоветовал «Манчестер Юнайтед» потратить больше £ 200 млн на Кейна и Санчо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал «красным дьяволам» приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. При этом экс-капитан манкунианского клуба считает, что за двух игроков стоит заплатить более £ 200 млн (€ 224 млн).

«Кейн расстроен. Мне кажется, его недавние слова означают, что он уйдёт из «Тоттенхэма». Гарри хочет завоёвывать трофеи. Он дал сигнал другим клубам. «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести его, поскольку он идеально им подходит. Уверен, что за Кейна будут сражаться также мадридский «Реал» и «Ювентус». Его цена — примерно £ 130 млн.

Санчо интересуются «МЮ», «Челси» и «ПСЖ». Думаю, «Юнайтед» — лучшее место, куда он может перейти, но я предвзят в этом вопросе. Джейдон — один из сильнейших молодых футболистов в мире. У него огромный потенциал. Его трансфер обойдётся больше £ 100 млн. Это много, но речь идёт об игроке, который сможет выступать у вас 10 лет», — цитирует Фердинанда Goal.