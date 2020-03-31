Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.



На видео футболист выводит свою супругу во двор дома с закрытыми глазами. Убрав окружающие панели, выполнявшие роль подарочной упаковки, Анастасия увидела автомобиль Porsche.

Видео доступно на «Чемпионате».

29 марта Костенко исполнилось 26 лет. Анастасия вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей: Милану (родилась 10 июля 2018 года) и Еву (5 февраля 2020-го).



Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.