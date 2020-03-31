Отступные за Вальверде составляют € 500 млн. Игроком интересуется «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Трансфер 21-летнего уругвайца считается практически невозможным из-за суммы отступных, сообщает Sport.es.
Руководство «Реала» на этот момент не намерено вести переговоры о продаже Вальверде. Таким образом, чтобы заполучить хавбека, заинтересованному клубу нужно активировать опцию выкупа, которая составляет примерно € 500 млн.
В нынешнем сезоне Федерико забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах испанской Примеры. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Испании) игрок принял участие в 10 встречах.
Контракт Вальверде со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2025 года.
CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%. Погба будет стоить € 35 млн
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