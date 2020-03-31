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Бывший парагвайский футболист: Роналдиньо абсолютно несчастлив. В тюрьме нет роскоши

Бывший парагвайский футболист: Роналдиньо абсолютн
Бывший парагвайский футболист: Роналдиньо абсолютно несчастлив. В тюрьме нет роскоши
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о настрое экс-полузащитника национальной команды Бразилии Роналдиньо, в настоящее время пребывающего в тюрьме.

«Роналдиньо абсолютно несчастлив. Его всегда отличает улыбка, позитивная энергия и образ жизни. Но сейчас, учитывая его нынешнее положение, эта улыбка ушла с его лица, потому что он в тюрьме – месте, к которому он не привык. Там нет никакого подобия роскоши», — цитирует Куэваса The Sun со ссылкой на CNN Radio.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

Ранее в Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Также сообщалось, что экс-футболиста отказались перевести под домашний арест под залог.

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