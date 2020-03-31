Бывший парагвайский футболист: Роналдиньо абсолютно несчастлив. В тюрьме нет роскоши

Бывший футболист сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о настрое экс-полузащитника национальной команды Бразилии Роналдиньо, в настоящее время пребывающего в тюрьме.
«Роналдиньо абсолютно несчастлив. Его всегда отличает улыбка, позитивная энергия и образ жизни. Но сейчас, учитывая его нынешнее положение, эта улыбка ушла с его лица, потому что он в тюрьме – месте, к которому он не привык. Там нет никакого подобия роскоши», — цитирует Куэваса The Sun со ссылкой на CNN Radio.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.
Ранее в Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Также сообщалось, что экс-футболиста отказались перевести под домашний арест под залог.
- 31 марта 2020
-
12:45
-
12:33
-
12:24
-
12:01
-
11:48
-
11:27
-
11:06
-
11:03
-
10:32
-
10:26
-
10:13
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
07:35
-
07:08
-
06:46
-
06:33
-
05:54
-
05:41
-
04:46
-
04:07
-
02:43
-
02:07
-
01:32
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:48
-
00:33