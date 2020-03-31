Российский футболист из Беларуси: если у нас всё спокойно, зачем останавливать чемпионат?
Российский нападающий белорусского клуба «Славия-Мозырь» Никита Мельников поделился мыслями о решении властей не приостанавливать чемпионат в связи с пандемией коронавируса.
«До конца не верил, что чемпионат вообще начнётся в связи с вирусом. Главное – не создавать панику. Понятно, происходят страшные вещи за границей. Но если у нас всё спокойно, зачем останавливать? Мы единственные, кто играет. Приятно, что все наблюдают. И очень неприятно, что творится в мире с этой болезнью. Надеюсь, всё наладится», — приводит слова Мельникова «Прессбол».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
Российский форвард белорусского клуба рассказал, как у него заподозрили коронавирус
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