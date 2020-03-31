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«Ведьмак», «Друзья» и PlayStation. Игроки РПЛ рассказали, как провести время на карантине

«Ведьмак», «Друзья» и PlayStation. Игроки РПЛ рассказали, как провести время на карантине
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести время дома на карантине.

Хорен Байрамян («Ростов»)

Фильм: «Диего Марадона»
Сериал: «Калифорникейшн»
Книга: «Мотылёк»
Хобби: изучение языков
Музыка: Jony & Andro — «Мадам»

Брайан Идову («Локомотив»)

Фильм: «Джентльмены»
Сериал: «Ведьмак»
Книга: «Наши друзья Человеки»
Хобби: изучение японского
Музыка: Kid Cudi

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Фильм: картины с Кевином Хартом
Сериал: «Бумажный дом»
Хобби: играть в PlayStation
Хобби: проводить время с семьёй
Музыка: Maluma

Юрий Бавин («Урал»)

Фильм: «Однажды в Америке»
Сериал: «Бумажный дом»
Книга: «Как привести дела в порядок»
YouTube: Big Money
Музыка: «Пикник»

Владимир Ильин («Ахмат»)

Фильм: «Достать ножи»
Сериал: «Друзья»
Книга: «На Западном фроне без перемен»
YouTube: +100500
Музыка: Artik & Asti

Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».

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