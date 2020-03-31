«Ведьмак», «Друзья» и PlayStation. Игроки РПЛ рассказали, как провести время на карантине

Российская Премьер-Лига опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести время дома на карантине.

Хорен Байрамян («Ростов»)

Фильм: «Диего Марадона»

Сериал: «Калифорникейшн»

Книга: «Мотылёк»

Хобби: изучение языков

Музыка: Jony & Andro — «Мадам»

Брайан Идову («Локомотив»)

Фильм: «Джентльмены»

Сериал: «Ведьмак»

Книга: «Наши друзья Человеки»

Хобби: изучение японского

Музыка: Kid Cudi

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Фильм: картины с Кевином Хартом

Сериал: «Бумажный дом»

Хобби: играть в PlayStation

Хобби: проводить время с семьёй

Музыка: Maluma

Юрий Бавин («Урал»)

Фильм: «Однажды в Америке»

Сериал: «Бумажный дом»

Книга: «Как привести дела в порядок»

YouTube: Big Money

Музыка: «Пикник»

Владимир Ильин («Ахмат»)

Фильм: «Достать ножи»

Сериал: «Друзья»

Книга: «На Западном фроне без перемен»

YouTube: +100500

Музыка: Artik & Asti

Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».