«Ведьмак», «Друзья» и PlayStation. Игроки РПЛ рассказали, как провести время на карантине

Российская Премьер-Лига опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести время дома на карантине.
Хорен Байрамян («Ростов»)
Фильм: «Диего Марадона»
Сериал: «Калифорникейшн»
Книга: «Мотылёк»
Хобби: изучение языков
Музыка: Jony & Andro — «Мадам»
Брайан Идову («Локомотив»)
Фильм: «Джентльмены»
Сериал: «Ведьмак»
Книга: «Наши друзья Человеки»
Хобби: изучение японского
Музыка: Kid Cudi
Рикарду Алвеш («Оренбург»)
Фильм: картины с Кевином Хартом
Сериал: «Бумажный дом»
Хобби: играть в PlayStation
Хобби: проводить время с семьёй
Музыка: Maluma
Юрий Бавин («Урал»)
Фильм: «Однажды в Америке»
Сериал: «Бумажный дом»
Книга: «Как привести дела в порядок»
YouTube: Big Money
Музыка: «Пикник»
Владимир Ильин («Ахмат»)
Фильм: «Достать ножи»
Сериал: «Друзья»
Книга: «На Западном фроне без перемен»
YouTube: +100500
Музыка: Artik & Asti
Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».
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