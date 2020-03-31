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Ханданович: каждый футболист мечтает перейти в «Интер»

Ханданович: каждый футболист мечтает перейти в «Интер»
Футбол / Италия 0

Вратарь «Интера» Самир Ханданович вспомнил о прошлогодней победе в матче заключительного, 38-го, тура Серии А с «Эмполи» (2:1), которая позволила его команде обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.

«Это был отличный вечер. Всё прошло хорошо, и это самое главное. Было непросто. Всё решалось тем вечером. Всё зависело от одного матча. Это был захватывающий и замечательный вечер. Мы насладились им. Конечно, приятно вспоминать такие моменты. Здорово думать об этом, но нельзя жить воспоминаниями», — приводит слова словенца Goal.

Ханданович рассказал также о трансфере в «Интер» из «Удинезе» летом 2012 года.

«Каждый футболист мечтает перейти в «Интер». Любой амбициозный игрок стремится к вершине. Когда я переходил сюда, «Интер» был лучшим клубом в Европе и мире. Я был рад и горд. Для меня это было большим вызовом. Это было похоже на сон», — сказал Самир.

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