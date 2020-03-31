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Линекер: Кейна можно понять. Футболист такого уровня должен выигрывать трофеи

Линекер: Кейна можно понять. Футболист такого уровня должен выигрывать трофеи
Футбол / Англия 0

Бывший игрок сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал слова нападающего Гарри Кейна, который не исключил, что покинет «Тоттенхэм Хотспур».

«Кейна можно понять. Он топ-футболист, один из лучших нападающих в мире. Неизбежно, что он будет разочарован прогрессом «Тоттенхэма». Гарри просто очень честен, не так ли? Он говорит, что если они не будут выигрывать… Ведь каждый игрок хочет завоёвывать трофеи. У меня самого не очень много титулов.

Для футболиста такого уровня, как Кейн, было бы немыслимо, если бы он ничего не выиграл за всю карьеру. Нельзя критиковать его слишком сильно за такую точку зрения. Он находится в клубе уже в течение долгого времени и всегда был великолепен. При это он ещё может там остаться», — цитирует Линекера talkSport.

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