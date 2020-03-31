«Тоттенхэм» сократил зарплаты сотрудников из-за приостановки сезона

Президент лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви на официальном сайте клуба сообщил о сокращении зарплат сотрудников в апреле и мае на 20% из-за приостановки сезона, которая произошла в связи с пандемией коронавируса.

Эта мера необходима, чтобы сохранить рабочие места. Сокращение выплат не коснётся футболистов «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» — второй клуб английской Премьер-лиги, который прибегнул к снижению зарплат своих работников. Ранее на это пошёл «Ньюкасл Юнайтед».

«Тоттенхэм», набрав 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 29 матчах «шпоры» одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса.