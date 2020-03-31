«Никакого веселья». Лучший бомбардир в Европе пошутил над сыном во время еды

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле пошутил над своим маленьким сыном во время приёма пищи. Футболист делал вид, что хочет угостить его, но потом всё съедал сам.

«Никакого веселья», — описала ролик жена Иммобиле на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На этот момент Чиро — лучший бомбардир в Европе. В гонке за «Золотой бутсой» он на четыре очка опережает ближайшего преследователя, которым является форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Леванодовски. Во всех турнирах на клубном уровне 30-летний итальянец в нынешней кампании забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что Иммобиле продлит контракт с «Лацио» на два сезона — до 30 июня 2025 года.