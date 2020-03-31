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«Никакого веселья». Лучший бомбардир в Европе пошутил над сыном во время еды

«Никакого веселья». Лучший бомбардир в Европе пошутил над сыном во время еды
Футбол / Италия 0

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле пошутил над своим маленьким сыном во время приёма пищи. Футболист делал вид, что хочет угостить его, но потом всё съедал сам.

«Никакого веселья», — описала ролик жена Иммобиле на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На этот момент Чиро — лучший бомбардир в Европе. В гонке за «Золотой бутсой» он на четыре очка опережает ближайшего преследователя, которым является форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Леванодовски. Во всех турнирах на клубном уровне 30-летний итальянец в нынешней кампании забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что Иммобиле продлит контракт с «Лацио» на два сезона — до 30 июня 2025 года.

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